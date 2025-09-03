Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Легендарный в прошлом боксер Леннокс Льюис считает, что Мозесу Итауме на этот момент не стоит драться с Александром Усиком. Лучше подождать, пока украинец не уйдет из бокса.

«Итауме слишком рано выходить на Усика. Лучше подождать. Подождать, пока Усик не завершит карьеру. Я не думаю, что Усик будет в боксе еще много лет. Уже после его ухода можно претендовать на титулы, а пока Итауме нужно учиться и не торопиться».

«Не нужно бежать, лучше все делать постепенно и взять свое, когда ты готов», – сказал Льюис.

Усик ранее говорил, что у него осталось 2-3 боя в профессионалах.

