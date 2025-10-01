Байер – ПСВ: Прогноз и где смотреть матч Лиги чемпионов

1 октября в 22:00 по Киеву состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором немецкий «Байер» примет голландский «ПСВ». Встреча обещает быть интересной, учитывая текущие проблемы обеих команд и их стремление заработать важные очки.Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам сайта komentator.net.

Байер Леверкузен

Начало сезона для «Байера» выдалось достаточно нестабильным. После двух туров Бундеслиги немецкая команда рассталась с тренером Эриком тен Хагом и назначила нового наставника, Каспера Юльманна. В Лиге чемпионов «Байер» сыграл вничью с «Копенгагеном» 2:2, что также не добавило оптимизма. Проблемы команды связаны с ошибками в обороне, которые уже приводили к пропущенным голам в последних играх.

ПСВ

На фоне «Байера» «ПСВ» выглядит более уверенно. Команда занимает второе место в Эредивизи с 16 очками, всего на 3 отставая от лидера. Однако в Лиге чемпионов голландцы начали с поражения от бельгийского «Юниона» 1:3, что стало неожиданностью. «ПСВ» предстоит серьезно поработать над своей обороной, если они хотят успешно выступать в турнире.

Особенности матча

Составы обеих команд имеют сильные и слабые стороны. «Байер» продолжает искать баланс в обороне, в то время как у «ПСВ» проблемы с выездной формой в Лиге чемпионов. Прогноз на матч: обе команды, скорее всего, будут атаковать, что может привести к большому количеству голов.

Трансляция

Матч можно будет посмотреть на платформе MEGOGO, где будет доступна трансляция с украинскими комментариями. Это удобный способ следить за игрой и наслаждаться матчем с комментариями на родном языке.

Прогноз

Букмекеры считают, что этот матч завершится с тоталом больше 2.5, с коэффициентом 1.61.

