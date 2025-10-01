Connect with us
Футбол

Карабах – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Карабах – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    • Азербайджанцы в прошлом туре здорово удивили лиссабонскую "Бенфику", отыграв два мяча и вырвав победу на последних минутах матча. "Копенгаген" выглядит довольно уверенно на старте сезона и попробует на выезде взять три балла.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в среду, 1-го октября. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

    Карабах – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    2.75 3.50 2.58 Узнать больше

    Трансляция матча

    Карабах – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Карабах – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Карабах – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    В эфире

    Карабах – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Трансляция матча “Карабах” – “Копенгаген” Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis