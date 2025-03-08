Днепр уверенно обыграл БК Запорожье в Суперлиге FAVBET-2024/25

Команда Владимира Коваля сделала весомый задел на победу уже после первой четверти, которую она завершила с преимуществом в 17 очков

Днепр одержал уверенную победу над БК Запорожье (84:69) в регулярном сезоне Суперлиги FAVBET-2024/25.

Подопечные Владимира Коваля уже по итогам стартовой четверти сделали весомый задел на победу, выиграв ее со счетом 26:9.

Во второй и третьей десятиминутках БК Запорожье предпринимало попытки вернуться в игру, заметно сократив отставание в счете, а перед заключительной четвертью преимущество днепрян сократилось всего до шести очков.

Тем не менее, концовка игры осталась за действующим чемпионом, который по-прежнему побеждает во всех без исключения матчах регулярного чемпионата.

Самым результативным игроком в сегодняшней игре стал американский легионер запорожского клуба Абулрахман Бах, на счету которого 24 очка. В составе Днепра стоит отметить Максима Закурдаева, набравшего 18 очков. Также 17 пунктов записал в свой актив Станислав Тимофеенко.

Днепр продолжает уверенно лидировать в чемпионате, имея 23 победы за плечами. БК Запорожье идет шестым, имея на своем счету 9 побед и 15 поражений.

Следующий поединок БК Запорожье 11 марта против Черкасских Мавп, а Днепр в этот же день встретится с Кривбассом.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

БК Запорожье — Днепр — 69:84 (9:26, 21:18, 19:11, 20:29)

БК Запорожье: Бах (24), Никитин (15), Мур (10 + 8 подборов), Хохоник, (9 + 10 передач), Буц (6), Дмитренко (4), Новиков (1)

Днепр: Закурдаев (18), Тимофеенко (17), Горобченко (12), Сорочан (8), Загреба (10 + 6 подборов), Дубоненко (7), Конев (6), Сыпало (4).

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