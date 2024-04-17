У «вишці» є команда, у матчах проти якої суперники оформили чотири трипл-дабли за регулярку

17 квітня остаточно завершився регулярний чемпіонат Вищої ліги. За два дні у Хмельницькому зіграли обидві викладені зустрічі між місцевою командою та «СумДУ». Гості з північного-сходу двічі святкували перемогу, а в завершальному матчі ще й відзначилися гучним статистичним досягненням.

Лідер колективу з Сум Максим Махайлов оформив трипл-дабл: 34 хвилини, 18 очок, 13 підбирань та 10 передач. Вихованець харківського баскетболу далеко не перший, хто проводив подібні матчі проти «Хмельницького». Команда Ганни Шликової – найзручніший суперник для збирання таких статлайнів.

У матчах проти хмельничан трипл-дабли збирали: Євген Коровяков з «Харківських Соколів» (14+14+12), Сергій Заєць з «Самбору» двічі (17+10+10 та 23+10+10). Чотири випадки за регулярку-2023/24 – включаючи Максима Михайлова.

Плей-оф Вищої ліги розпочнеться 19 квітня і триватиме до 21-го. Фінал восьми відбуватиметься у київських залах ПС «Венето» та СБ «Сокіл».

Фото: ФБУ

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