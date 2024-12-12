Внутрисезонный турнир НБА: Хьюстон вырвал победу у Голден Стэйт, Атланта победила Нью-Йорк

Полуфиналы пройдут в ночь с 14 на 15 декабря

В ночь на 12 декабря состоялись два матча 1/4 финала внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Хьюстон Рокетс сумел вырвать победу в концовке встречи над Голден Стэйт Уорриорз — 91:90. Атланта Хокс добыла победу над Нью-Йорк Никс — 108:100.

Полуфинальные матчи состоятся в ночь с 14 на 15 декабря: Милуоки сыграет с Атлантой, а Оклахома-Сити — с Хьюстоном. Финал внутрисезонного турнира пройдет 18 декабря.

Внутрисезонный турнир НБА. 1/4 финала

Нью-Йорк Никс — Атланта Хокс — 100:108 (28:22, 26:25, 18:34, 28:27)

Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорз — 91:90 (20:18, 24:19, 24:32, 23:21)

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