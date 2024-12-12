ATP объявила о рекордных призовых, которые будут разыграны на “челленджерах” в 2025 году

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) анонсировала рекордные призовые в размере 28,5 миллионов долларов, которые будут разыграны на турнирах ATP Challenger Tour в сезоне 2025 года.



Эта сумма на 6,2 миллиона долларов выше по сравнению с прошлым годом и в общей сложности выросла на 135% по сравнению с 2022 годом. Повышение призовых стало результатом реформ в рамках программы OneVision – долгосрочной стратегии ATP, направленной на создание устойчивых финансовых условий для большего числа игроков.

“Создание устойчивого пути для игроков к ATP Tour жизненно важно для будущего нашего спорта. С 2022 года мы вложили значительные ресурсы в реформирование Challenger Tour. Результаты очевидны: рекордные призовые, ежегодный рост и, что самое важное, все больше игроков из Топ-250 получают достойное финансовое вознаграждение на этом уровне”, – прокомментировал эти изменения глава АТР Андреа Гауденци.

btu.org.ua