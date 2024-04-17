Кого Мінспорту забронювало від мобілізації: 5 футбольних клубів, УАФ, НОК і навіть «Арена Львів»

У 2024 році питання мобілізації в українському суспільстві стоїть особливо гостро. З одного боку потреба в значному поповненні лав Збройних сил України. З іншого боку зволікання із мобілізаційним законом. Посередині ворожа пропаганда, що підриває процес спекуляціями та ІПСО.
Коливання громадськості викликає зокрема питання бронювання від мобілізації та те, як його застосовують. Як приклад — нещодавнє обурення через бронювання Міністерством культури працівників цирків.
Такі ж повноваження в частині бронювання має й Міністерство молоді та спорту. Tribuna.com вирішила перелічити, працівників яких саме органів та організацій відомство заблокувало від мобілізації. Але для початку трохи теорії.
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Що треба організації, щоб отримати бронь працівників
Аби забронювати своїх військовозобовʼязаних працівників від мобілізації, організація повинна отримати статус критично важливої для економіки та життєдіяльності держави.
Щоб отримати цей статус, організація повинна відповідати критеріям, визначеним постановою №76 Кабінету міністрів України.
Таких критеріїв загалом сім, але для отримання бажаного статусу достатньо відповідати частині з них.
Ось ці критерії:
Більшості підприємств для отримання статусу критично важливого треба відповідати мінімум трьом з перелічених критеріїв.
Водночас постанова Кабміну передбачає, що в деяких випадках достатньо і двох. І це прямо стосується сфери спорту.
Таке помʼякшення стосується, зокрема, підприємств, які «провадять діяльність у сфері фізичної культури та спорту та належать до державної чи комунальної форми власності або утримуються коштом державного чи місцевого бюджету, або надають населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення, на постійній основі».
Що, слід розуміти, в нашому випадку стосується радше різного роду державних спортивних органів та організацій.
В будь-якому випадку отриманий статус критично важливого не закріплюється за підприємством назавжди. Його слід підтверджувати не менш ніж раз у рік.
Які організації забронювало Мінспорту
Якщо брати до уваги саме ті, які отримали цей статус від міністерства впродовж 2023 та 2024 років, то таких підприємств на сьогодні кілька десятків.
Для зручності ми їх розбили на групи за характерними ознаками.
Футбольні клуби та їхні підприємства
Керівні спортивні організації
Спортивні центри, бази та комплекси
Фізкультурно-спортивні товариства
Інші
В підсумку на сьогодні 40 повʼязаних зі спортом організацій отримали від Мінспорту статус критично важливих для економіки держави та життєдіяльності її населення.
При цьому невдовзі цей список може змінитись, якщо Кабмін перегляне критерії бронювання, які на сьогодні сприймаються легкодосяжними.
Через це на початку цього місяця премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів про доручення профільним міністерствам «визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури».
Фото: УНІАН