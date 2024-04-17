Кого Мінспорту забронювало від мобілізації: 5 футбольних клубів, УАФ, НОК і навіть «Арена Львів»

У 2024 році питання мобілізації в українському суспільстві стоїть особливо гостро. З одного боку потреба в значному поповненні лав Збройних сил України. З іншого боку зволікання із мобілізаційним законом. Посередині ворожа пропаганда, що підриває процес спекуляціями та ІПСО.

Коливання громадськості викликає зокрема питання бронювання від мобілізації та те, як його застосовують. Як приклад — нещодавнє обурення через бронювання Міністерством культури працівників цирків.

Такі ж повноваження в частині бронювання має й Міністерство молоді та спорту. Tribuna.com вирішила перелічити, працівників яких саме органів та організацій відомство заблокувало від мобілізації. Але для початку трохи теорії.

Що треба організації, щоб отримати бронь працівників

Аби забронювати своїх військовозобовʼязаних працівників від мобілізації, організація повинна отримати статус критично важливої для економіки та життєдіяльності держави.

Щоб отримати цей статус, організація повинна відповідати критеріям, визначеним постановою №76 Кабінету міністрів України.

Таких критеріїв загалом сім, але для отримання бажаного статусу достатньо відповідати частині з них.

Ось ці критерії:

загальна сума сплачених податків/зборів перевищує еквівалент 1,5 млн. євро;

сума надходжень в іноземній валюті перевищує 32 млн. євро;

підприємство входить в уже визначений перелік обʼєктів держвласності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади (цю важливість визначає відповідний державний орган, відповідальний за кожну галузь, або орган місцевої влади);

відсутність заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску;

розмір середньої заробітної плати не менше ніж визначений Держстатом за IV квартал 2021 року у відповідному регіоні;

є резидентом Дія Сіті.

Більшості підприємств для отримання статусу критично важливого треба відповідати мінімум трьом з перелічених критеріїв.

Водночас постанова Кабміну передбачає, що в деяких випадках достатньо і двох. І це прямо стосується сфери спорту.

Таке помʼякшення стосується, зокрема, підприємств, які «провадять діяльність у сфері фізичної культури та спорту та належать до державної чи комунальної форми власності або утримуються коштом державного чи місцевого бюджету, або надають населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення, на постійній основі».

Що, слід розуміти, в нашому випадку стосується радше різного роду державних спортивних органів та організацій.

В будь-якому випадку отриманий статус критично важливого не закріплюється за підприємством назавжди. Його слід підтверджувати не менш ніж раз у рік.

Які організації забронювало Мінспорту

Якщо брати до уваги саме ті, які отримали цей статус від міністерства впродовж 2023 та 2024 років, то таких підприємств на сьогодні кілька десятків.

Для зручності ми їх розбили на групи за характерними ознаками.

Футбольні клуби та їхні підприємства

«Шахтар»

«Динамо»

«Дніпро-1»

«Кривбас»

«Оболонь»

«Шахтар Сошіал»

«Шахтар Сервіс»

Керівні спортивні організації

Національний олімпійський комітет України

Українська асоціація футболу

Національний комітет спорту інвалідів України

Національний антидопінговий центр

Національна лабораторія антидопінгового контролю

Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення»

Спортивні центри, бази та комплекси

Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа»

Ворохтянська високогірська навчально-спортивна база «Заросляк»

Державний центр олімпійської підготовки з біатлону

Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики

Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики

Спортивний комплекс «Атлет»

Спортивний комплекс «Авангард»

Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон»

Державний центр олімпійської підготовки з художньої гімнастики

Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту

Державний центр олімпійської підготовки зі стрибків у воду

Український центр з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»

Державний центр олімпійської підготовки з плавання синхронного та стрибків у воду

Державний центр олімпійської підготовки із волейболу пляжного

Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України

Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України

Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Фізкультурно-спортивні товариства

Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України

Київська міська організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України

Одеська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України

Миколаївська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України

Львівська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України

Вінницька обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України

Інші

Державне підприємство «Арена Львів»

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

Державна школа вищої спортивної майстерності

Об’єднання громадян «Спортсервіс» Національної асамблеї людей з інвалідністю

В підсумку на сьогодні 40 повʼязаних зі спортом організацій отримали від Мінспорту статус критично важливих для економіки держави та життєдіяльності її населення.

При цьому невдовзі цей список може змінитись, якщо Кабмін перегляне критерії бронювання, які на сьогодні сприймаються легкодосяжними.

Через це на початку цього місяця премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів про доручення профільним міністерствам «визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури».

Фото: УНІАН

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