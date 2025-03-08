Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Пришло время больших перемен. Лучшие дерутся с лучшими»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх и компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC, подписали соглашение о создании новой организации в боксе. Турки высказался об этом сотрудничестве.

«Это знаковое партнерство между лидерами в области ММА и бокса создает условия для беспрецедентного опыта для боксеров и болельщиков. Сейчас мы воспитываем следующее поколение талантов и готовим события мирового уровня. Пришло время больших перемен», – сказал Турки.

Ранее Аль-Шейх анонсировал большой боксерский поединок, на кону которого будет стоять также статус абсолютного чемпиона мира.

sport.ua