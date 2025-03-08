Грэм Лоудон: Подготовка к гонкам идёт по графику

В пятницу, 7 марта, было официально подтверждено, что в 2026 году в Формуле 1 дебютирует заводская команда Cadillac и станет 11-й участницей чемпионата мира.

Это совместный проект General Motors и американской компании TWG Motorsports, и работа над ним идёт уже не первый год – если бы не это, успеть подготовиться к дебюту, до которого осталось меньше 11 месяцев, было бы нереально.

«В плане подготовки к гонкам всё идёт по графику, – заявил в интервью официальному сайту чемпионата Грэм Лоудон, в своё время руководивший командой Marussia и занимающий аналогичную должность в новом проекте. – Мы хотим не просто прийти в Формулу 1 и гоняться – мы хотим выступать на максимально возможном конкурентоспособном уровне.

С этой точки зрения, конечно, нам бы хотелось, чтобы у нас было больше времени и больше людей, ведь чем больше штат команды, тем более высоких результатов можно добиться. Но мы понимаем, что даже сам процесс требует колоссальных затрат энергии и усилий.

Если говорить о графике производства, то мы довольны тем, как всё продвигается. Мы потратили немало времени на проведение испытаний и на проверку отдельных компонентов шасси, в том числе носовых обтекателей и прочих элементов.

За кулисами идёт очень масштабная работа, хотя многое ещё предстоит сделать. Но теперь, когда мы получили полноценное признание, наше положение уже существенно лучше. У нас будет доступ ко всей информации, которая есть в распоряжении других команд.

Теперь пора поднапрячься и построить настолько быструю машину, какую только сможем. Команда уже располагает значительным штатом, в этом плане наше положение вполне благоприятное, и подготовка к 2026 году продолжается».

Под началом Лоудона уже несколько сотен сотрудников, в том числе столь авторитетные технические специалисты, как Ник Честер и Пэт Симондс, но штат Cadillac F1 будет постепенно увеличиваться.

«Формула 1 – уникальная форма автоспорта, поэтому очень важно, что с нами работают такие люди, как Честер и Симондс, располагающие очень глубокими знаниями и обширным опытом, – добавил Лоудон. – Многие люди в нашей команде и раньше трудились вместе в других командах. Но чем я уже очень горжусь, так это командным духом, всех объединяющим. Мы все сообща прошли через долгий процесс, и это действительно позволило нам построить коллектив, где всех сближают общие ценности и единая цель…

Есть две ключевые вакансии, которые ещё предстоит заполнить – это, разумеется, гонщики. Некоторые уже с нами контактировали и выражали заинтересованность в сотрудничестве. Поскольку наша заявка уже одобрена, подписание контрактов с гонщиками становится одной из приоритетных задач…

Если говорить о сроках её выполнения, то их мы пока перед собой не ставим, но, конечно, обо всём объявим, когда придёт время. Безусловно, выбирать гонщиков мы собираемся на основе их достижений, но не видим причин, которые могут помешать нам пригласить американских гонщиков. Полагаю, это то, чего хотелось бы многим болельщикам.

В конце концов, Cadillac F1 базируется в США, и хотя у нас есть подразделение в Великобритании, штаб-квартира расположена в Америке».

Стоит добавить, что у команды Cadillac F1 уже созданы официальные аккаунты в социальных сетях, и число подписчиков со вчерашнего дня существенно увеличилось.

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