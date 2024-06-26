Хельмут Марко: Ландо Норрис – наш главный соперник

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко написал колонку по итогам Гран При Испании, в которой назвал Ландо Норриса и McLaren главными соперниками в борьбе за титул.

В Испании у Макса Ферстаппена не было самой быстрой машины, и он не стартовал с поула, но всё же смог одержать победу благодаря невероятному обгону Джорджа Расселла на третьем круге. Благодаря этому Макс смог ехать впереди и в очередной раз продемонстрировать, насколько хорошо он умеет читать ход гонки. Это и легло в основу его победы.

Самая быстрая машина была у McLaren. В пятницу вновь выяснилось, что у нашей машины проблемы с балансом, и нам нужно до квалификации найти решение, которое сделает её конкурентоспособной.

В пятницу на длинной серии кругов мы видели, что McLaren значительно быстрее нас. Можно сказать, что в данный момент у McLaren есть машина, которая эффективно работает с любым составом резины на любой трассе практически с самого начала уик-энда.

Но Макс изменил ситуацию – он одержал победу на не самой быстрой машине. Он стартовал на прикатанных шинах, тогда как Ландо Норрис – на новых. На старте Ландо вытолкнул Макса на траву при помощи манёвра, который оказался более чем спорным.

Тем самым, Ландо открыл траекторию Джорджу Расселлу, который оптимально воспользовался ситуацией на относительно длинной прямой перед первым поворотом и вышел вперёд. Я думаю, если бы Ландо остался лидером на старте, то мы бы не выиграли гонку, но Норрис после первого поворота опустился на третье место позади Расселла и Макса.

На третьем круге Макс оказался максимально близко в зоне DRS позади Расселла, шины всё ещё находились в оптимальном состоянии, а батарея полностью заряжена. Всё это позволило ему обогнать Джорджа – и сделал он это с невероятной решимостью. Очень умелый манёвр.

Наша стратегия была оптимальной. Было понятно, что если гонка пройдёт по обычному сценарию, то нужно реализовывать стратегию двух пит-стопов. Мы скорректировали стратегию для Серхио Переса, но у него был совершенно другой износ шин из-за того, что он надолго застрял позади Нико Хюлкенберга.

Важнее всего было оставаться впереди и не попасть в трафик после пит-стопов. Нам это удалось, хотя Макс оказался в менее выгодном положении, поскольку он был на более изношенных шинах, чем Норрис. Но Ландо так и не смог приблизиться к зоне DRS, и мы следили за отрывом, что стало основой для гоночного темпа и решений о пит-стопах.

Замена шин тоже прошла очень хорошо. Я не могу вспомнить, когда в последний раз мы проваливали пит-стопы. Отдельной похвалы заслуживает Джонатан Уитли и его бригада механиков. Ханна Шмитц также заслуживает похвалы за то, что всегда принимает чёткие стратегические решения.

В Шпильберге нас ждёт ещё одно испытание. У Макса всегда есть шанс на победу, но впереди уик-энд со спринтом, а это означает, что в нашем распоряжении только одна тренировка, чтобы настроить машину. В конце концов, нам всегда требовались все три тренировки, чтобы довести машину до оптимального состояния. Если проблема сохранится, то это может усложнить нам жизнь.

В прошлом году McLaren возродилась именно на трассе Red Bull Ring, куда они привезли эффективные новинки, и с тех пор быстро прогрессировали. Однако Макс пилотирует практически безупречно, а Ландо пока этого не умеет, но он остаётся нашим главным соперником. Поэтому я надеюсь, что в Mercedes прибавят и на какое-то время станут второй по силе командой чемпионата, что поможет нам в борьбе за титул.

Финишировав восьмым, Серхио Перес добился того, чего можно было добиться при старте с 11-й позиции. Его главная сила – умение беречь шины, но он не мог воспользоваться этим преимуществом, поскольку ехал в трафике. Когда едешь десятым, то нельзя беречь шины – нужно отдать все силы, чтобы отыграть позиции. Кроме того, у нас уже нет того превосходства, которое было в прошлом году в три-четыре десятых.

Новое заднее антикрыло RB не работало должным образом, поэтому пришлось использовать старое. Команда попробует решить проблемы в Шпильберге, но стало ли крыло той причиной, по которой новинки не сработали, ещё не известно. Гонщики были заняты борьбой с собственной машиной, и шансов заработать очки у них не было.

Источник