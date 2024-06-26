Джошуа высказался об Усике, после того, как он отказался от титула IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Британский хевивейтер Энтони Джошуа отдал должное украинскому боксеру Александру Усику. Напомним, Усик отказался от титула IBF, за который Джошуа сразится 21 сентября с Даниэлем Дюбуа.

«Все сейчас говорят, что поскольку Фьюри имеет большие габариты, то все, что он должен делать в реванше против Александра Усика – использовать это преимущество. Но Тайсон отступал большую часть первого поединка. Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное», – сказал Джошуа.

Ранее стала известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF.

sport.ua