БОГАЧУК: «Лучший бой в моей карьере. Эта победа – для Украины, для народа»

PBC. Сергей Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук (23–1, 23 КО) в Лас-Вегасе победил Брайана Мендосу из США (22–3, 16 KO) и завоевал временный титул по версии WBC в первом среднем весе.

По итогам 12 раундов все три судьи отдали перевес украинцу: 117–111, 117–111, 118–110.

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Сергей Богачук в ринге после боя прокомментировал победу так:

«Во-первых, я хочу сказать, что эта победа – для Украины, для украинского народа. У нас тяжелые времена. И этим выступлением я хочу мотивировать наших людей на победу.

Я хочу сказать для украинских фанатов – держитесь, мы обязательно победим. Поддерживайте меня, я буду стараться побеждать и мотивировать вас. Вместе мы победим. Украинцы – это несгибаемые люди.

Хотя прошли 12 раундов, я чувствую себя отлично. Наверно, я могу провести еще 12 раундов. Это было легко, отличные чувства. Я был готов к этому бою. Это был очень важный поединок в моей карьере. Наверно, лучший бой в моей профи-карьере. Сейчас я доволен. Я – чемпион мира.

Мендоса – отличный боксер, у него большой опыт и он в хорошей форме. В предыдущем бою Мендоса нокаутировал Фундору, отличного боксера. Для меня это был серьезный соперник.

Далее – возможно, Себастьян Фундора, возможно Тим Цзю. Кто из них победит. Я хочу стать лучшим, хочу стать чемпионом мира, хочу собрать все титулы. Давайте, парни, я готов драться с лучшими соперниками. Хочу стать абсолютным чемпионом мира!»

Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC

Сергей Богачук (Украина) – Брайан Мендоса (США) – UD 12 (117–111, 117–111, 118–110)

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