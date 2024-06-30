Новак Джокович: «У меня не было проблем после операции, а сама лишь мысль о том, что я пропущу Уимблдон, была просто неправильной»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал журналистам о своем физическом состоянии накануне Уимблдона

— Я думаю, что это вопрос, который бы все хотели вам задать, Новак: как вы себя чувствуете?

— Хорошо, спасибо. А как вы? Я так думаю, что перейдем сразу к разговору о колене. Сэкономим всем время на вопросы.

Когда это произошло в четвертом раунде Ролан Гаррос, я принял очень быстрое решение об операции, и я очень сомневался в том, смогу ли я поехать на Уимблдон. Затем после долгих разговоров с некоторыми спортсменами, которые прошли через очень похожие ситуации, например, с Тейлором Фрицем, который три года назад прошел через почти то же самое. Я думаю, что он тоже травмировался на Ролан Гаррос, и, как он сказал, через 21 день он уже играл свой первый раунд на Уимблдоне. Стэн Вавринка, Линдси Вонн, все они делились своим опытом. Это придало мне веры и оптимизма, что если реабилитация будет проведена правильно и корректно, и если, конечно, колено будет хорошо реагировать, а это очень непредсказуемая вещь, то есть достаточно большие шансы, что я смогу попасть на Уимблдон.

Я приехал сюда в воскресенье. Это была неделя тренировок. Очень хорошая неделя тренировок. У меня были очень интенсивные теннисные тренировки, особенно последние три дня. Я играл на очки, играл тренировочные сеты с Синнером, Тиафо, Медведевым, с Руусувуори была фактически двойная тренировочная сессия, а потом сегодня еще и с Руне. Действительно это топ-игроки, которые играют в отличный теннис на траве. У нас была высокая интенсивность. Много ситуаций на корте, когда колено испытывается почти до максимума. Изменение направлений и так далее. До сих пор колено очень хорошо реагировало на все это, что, конечно, является положительным знаком для моего участия в Уимблдоне. Поэтому я решил принять участие в жеребьевке.

У меня еще есть несколько дней времени. Я играю во вторник. Я уверен в здоровье колена и мое общее физическое состояние очень хорошее. Очевидно, что с началом турнира я буду чувствовать больше, поэтому и будет больше обратной реакции, мы увидим как колено реагирует на матчи пятисетового формата на турнире Grand Slam. Пока что все, что было сделано, имело положительный результат.

— Можете ли вы объяснить, почему для вас было так важно настолько быстро вернуться на корт после операции, ведь впереди Олимпийские игры, а дальше еще турниры, где вы являетесь действующим чемпионом. То есть есть же еще и другие возможности. Существует риск, не так ли?

— Это очень справедливый вопрос, на который я не знаю ответа. Моя жена также меня об этом спрашивала. И это нормально. В 37 лет ты хочешь, возможно, меньше рисковать и подготовиться к Олимпийским играм. Так что с этой точки зрения у меня нет ответа, но у меня есть то, что можно описать как ощущение, что я не пропущу мейджор, пока я еще могу играть и пока я все еще действующий игрок и выступаю на этом уровне.

Я бы не назвал это страхом что-то пропустить. Я бы сказал, что это невероятное желание играть, просто соревноваться. Особенно потому, что это Уимблдон, турнир, который всегда был для меня турниром мечты, когда я был ребенком. Я всегда мечтал сыграть на Уимблдоне. Одна лишь мысль о том, что я пропущу Уимблдон, была просто неправильной. Я не хотел этого. Также из-за того, что я впервые в жизни пережил эту конкретную травму колена, я хотел увидеть, как быстро я смогу восстановиться, и смогу ли я действительно быть в состоянии соревноваться в пятисетовом формате на траве с лучшими игроками в мире. Как я уже говорил несколько дней назад, я приехал сюда не для того, чтобы сыграть несколько раундов и доказать себе и другим, что я действительно могу соревноваться в одном или двух матчах. Я очень хочу побороться за титул. Так что последние три дня дали мне достаточно оптимизма и хороших признаков того, что я действительно могу быть в состоянии соревноваться на самом высоком уровне в течение следующих нескольких недель, надеюсь.

Думаю, это в двух словах, как я могу объяснить. Наверное, это не совсем рациональное и логическое объяснение, это больше про внутреннее ощущение. Ощущение действительно большого желания сыграть на Уимблдоне. Собственно, на любом турнире Grand Slam, но Уимблдон для меня особенно важен. Я знаю, что сразу после него будут Олимпийские игры на совсем другом покрытии. Я все это знаю. Но я думаю об Уимблдоне. Это турнир мечты. Мне нужно было сосредоточить всё своё внимание на нём.

В течение последних трех недель мы ежедневно тратили огромное количество часов на реабилитацию, на упражнения, в основном повышая уровень интенсивности тренировок и восстановления, конечно, очень осторожно относясь к колену и к тому, как оно реагирует. У меня не возникло никаких проблем. Если бы у меня была хотя бы одна проблема, я бы тогда сомневался, должен ли я быть здесь или нет. Но у меня не было ни одной. Почему бы не попробовать?

— Карлос Алькарас рассказал, что сказал вам, что вы являетесь сверхчеловеком из-за того, как вы выздоровели. Вы считаете себя сверхчеловеком?

— Ну, не совсем (улыбается). Я думаю, что Тэйлор Фриц — сверхчеловек. Он восстановился за 21 день. У меня было немного больше времени, если говорить об этом. Смотрите, тот факт, что Тейлор, о котором мы упоминали уже пару раз, что его ситуация действительно вселила в меня оптимизм, что я тоже смогу это сделать. Зная, что есть кто-то, кто является теннисистом, играет на таком высоком уровне, уже преуспел за такой короткий промежуток времени, чтобы быть на корте и соревноваться, это просто сделало меня немного более расслабленным, я думаю, немного более уверенным во всем моем процессе и реабилитации.

Да, у меня есть определенное время — это три недели. Возможно, это не идеально по мнению врачей и специалистов, которые обычно говорят, что это занимает от трех до шести недель. Чем ближе к шести неделям, тем лучше, возможно, потому что вы хотите не слишком рисковать и дать вашему колену и вашему телу время. Но это также индивидуально. Это очень субъективно. Каждый по-разному реагирует на восстановление, на травму, на реабилитацию, на упражнения.

Как я уже упоминал в своем предыдущем ответе, у меня не было проблем. Если бы у меня был день, когда бы возникло воспаление, и у меня появился отек и т.д., конечно, я бы замедлился, тогда бы мое участие в Уимблдоне было бы под вопросом. Но этого не произошло. Этого не происходит. Моя интенсивность сейчас очень высокая. Я сыграл два сета, полтора часа, с Медведевым, потом час с Руусувуори. Вчера я сыграл где-то три с половиной сета. Еще полтора сегодня. С коленом все хорошо. Колено не отреагировало негативно. Это хорошо.

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