Нове комбо на 30 червня в PixelTap: які картки відкривати сьогодні. ВІДЕО

Гравці можуть отримати значні нагороди, використовуючи ці комбо-картки. Для цього потрібно додати PixelTap бота у Telegram, перейти до розділу «Rewards» і вибрати завдання «Daily Combo».

Сьогоднішній комбо:

Зелене істота з кігтями (25%)

Зелений комахоподібний робот (25%)

Маленький білий робот з лазерною гарматою (25%)

Космонавт в акваріумному шоломі (25%)

Цей комбо дозволить гравцям отримати значну кількість ігрових монет та інших нагород, які можна використовувати для покращення своїх роботів та участі в нових викликах. Комбінація цих карт має рівні шанси на успіх, що робить збирання повного комбо важливою стратегією для досягнення максимальних результатів.

Не пропустіть свій шанс покращити свої навички та виграти цінні призи з новим щоденним комбо на 30 червня!