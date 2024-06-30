Кейн — о предстоящей игре против Словакии: Я хочу забить голы, которые помогут нам пройти до следующего раунда

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Нападающий "Бавария" и капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился своими мыслями, что он ожидает от игры против Словакии.

"В процессе турнира, естественно, ты становишься сильнее, когда играешь больше игр. Многие из нас достигают своего пика на стадии плей-офф, и это то, что мы видели на предыдущих турнирах. Я хочу забить голы, которые помогут нам пройти до следующего раунда, но если я не забью и мы все равно пройдем дальше, то я не буду жаловаться.

Словакия? У них есть несколько отличных игроков. Они любят прессинговать с высокой интенсивностью и создавать затруднения для соперников, а затем они любят контролировать игру через центр поля. Мы способны добиться желаемого результата, но знаем, что для этого нам придется быть на высоте", — сказал капитан.