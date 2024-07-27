Две украинки вышли в четвертьфинал Олимпиады в фехтованию на шпагах

Елена Кривицкая и Влада Харькова

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

В первый полноценный соревновательный день Олимпийских Игр-2024 продолжаются соревнования в фехтовании. В частности, девушки сражаются на шпагах.

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В четвертьфинал пробились сразу две представительницы Украины – Влада Харькова и Елена Кривицкая.

Харькова в матче 1/8-й финала одолела представительницу Японии Мио Йошимуру – 15:10. Перед тем украинка победила американку Маргериту Винсенти 15:6.

У Елены Кривицкой в 1/8-й финала был очень напряженный бой с канадкой Риуэн Сяо (15:14). Перед тем, – в 1/16-й финала, – Кривицкая одолела представительницу Кении Александру Ндоло (12:13).

В четвертьфинале Влада Харькова будет сражаться с француженкой Ариан Малло-Бретон, которая на своем пути одолела, в частности, и украинку Джоан Фейби Бежура. Соперница Кривицкой – представительница Гонконга Ман Вай Конг.

четвертьфинала начнется в 16:50.

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