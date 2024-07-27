«Мой прощальный танец тут». Чисора близок к завершению карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Супертяж Дерек Чисора признает, что находится в конце карьеры, а субботний бой против Джо Джойса станет одним из последних в его профессиональных выступлений.

«Это будет эмоциональный бой. И мой прощальный танец на этой арене точно. Это 48 поединок в моей профессиональной карьере. Будет грустно, потому что мне нравится драться на 02 арене в Лондоне».

«Уверен, это будет классный бой. Лучше, чем мои первые поединки в профессионалах. Я намерен зарубиться с Джойсом», — сказал Чисора.

Джойс и Чисора – идеальный бой. Их стили созданы для драки

sport.ua