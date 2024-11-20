Бывший чемпион мира призвал Джошуа сразится с Фьюри

Бывший чемпион мира Амир Хан посоветовал британскому боксеру Энтони Джошуа сразиться с соотечественником Тайсоном Фьюри:
«Ему надо подождать поединка против Фьюри. Они имеют известные имена и могли бы устроить невероятный бой. Джошуа феноменально проявил себя в боксе, заработал много денег, дрался со многими соперниками по всему миру.
Он может провести поединок с Фьюри, заработать внушительный гонорар и потом наслаждаться жизнью и отдыхать от бокса. Болельщики уважают его и помнят, как сильного чемпиона», – сказал Хан.
Тайсон Фьюри следующий бой проведет против украинского чемпиона Александра Усика. Боксеры встретятся 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Энтони Джошуа еще не определился со своим будущим соперником – британец проиграл нокаутом в бою с соотечественником Даниелем Дюбуа (сентябрь 2024 года).
Известный промоутер Эдди Хирн неоднократно заявлял, что его интересует только один бой – Джошуа против Фьюри.