Роша, вероятно, потерял возможность баллотироваться на пост президента Испанской федерации футбола

Новый президент должен быть избран 16 декабря

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Скандал в Испанской федерации футбола (RFEF) набирает обороты. Бывший временный президент Педро Роша, который пытался удержаться у власти, потерпел очередное поражение. Его апелляция по отстранению от должности была отклонена, что фактически лишает его шансов баллотироваться на пост президента на декабрьских выборах.

Роша, который заменил Луиса Рубиалеса, был отстранен от должности из-за превышения полномочий. Несмотря на две попытки оспорить это решение, он так и не добился успеха. Хотя теоретически у специалиста остается возможность обратиться в национальные суды Испании.

По данным испанских СМИ, Генеральная ассамблея RFEF должна определиться с кандидатами на пост президента уже в понедельник. Для того, чтобы принять участие в выборах, Роша должен собрать подписи 21 делегата. Учитывая последние события, эта задача выглядит практически невыполнимой.

Таким образом, будущее RFEF остается неопределенным. С лета Федерацией руководит временный комитет, а постоянного лидера у нее нет. Новый президент должен быть избран 16 декабря.

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