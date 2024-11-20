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Теннис

Карлос Алькарас: “Если в конце карьеры у меня будет половина того, что сделал Надаль, я буду более чем счастлив”

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своими мыслями об окончании профессиональной карьеры своего легендарного соотечественника Рафаэля Надаля, который 19 ноября сыграл свой последний матч

“Будет еще много Кубков Дэвиса, а Рафа – только один, – написал Алькарас в соцсетях. – Благодаря тебе я стал профессиональным теннисистом. Мне повезло, что я проживал твою карьеру как ребенок, для которого ты был кумиром, а затем – как еще один товарищ по команде! Лучший посол тенниса, который оставляет вечное наследие”.

“Рафа научил нас страсти, с которой нужно жить теннисом, – рассказал Карлос во время пресс-конференции сборной Испании, – Во время его матча мне пришлось покинуть стадион, потому что я очень нервничал. Если бы я остался до конца поединка, я бы не смог сыграть свой матч. Я сказал, что хочу выиграть для него.

Надаль был одним из величайших амбассадоров, он возвел этот спорт на его вершину. Но я не хочу думать, что я должен повторять его наследие. Путь, который он прошел, был невероятным. Если в конце карьеры у меня будет половина того, что сделал Рафа, я буду более чем счастлив.

Мне повезло, что он был рядом. Я сожалею, что я не начал свою профессиональную карьеру раньше. Но я забираю с собой незабываемые моменты. Молодому поколению, которое пришло после него, очень повезло получить этот опыт Рафы, Федерера и Джоковича, который все еще играет, увидеть борьбу между этими тремя гладиаторами Если мы не достигнем их уровня, я не хочу, чтобы это стало разочарованием. Идти в ногу с тем, что сделали эти звери, – это будет трудно. Но я постараюсь ежедневно выкладываться на полную”.

 

btu.org.ua

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