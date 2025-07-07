Нападающий Лейпцига готов пойти на снижение зарплаты, чтобы покинуть команду

Как сообщает издание Kicker, форвард "РБ Лейпциг" Юссуф Поульсен готов согласиться на уменьшение зарплаты, чтобы присоединиться к "Гамбургу".

Опытный нападающий больше не входит в планы "Лейпцига". Ранее Поульсен уже вел переговоры с "Гамбургом", но тогда зарплата стала серьезным препятствием. Впрочем, 31-летний форвард теперь готов на сокращение оклада в рамках действующего контракта с "Лейпцигом", чтобы "Гамбург" смог позволить себе выплачивать ему зарплату после трансфера.

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Сообщается, что теперь Поульсен будет получать 2 миллиона евро (включая бонусы), вместо предыдущих 7 миллионов. Переход опытного нападающего в "Гамбург" становится все ближе.

Добавим, что за свою карьеру в "Лейпциге" Поульсен провел 425 матчей во всех турнирах, забив 95 голов и отдав 66 ассистов.

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