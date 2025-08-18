Комо рассматривает возможность подписания бывшей звезды Ман Сити

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "Комо" нацелился на центрального защитника "Аль-Насра" Эмерика Ляпорта.

Команда Сеска Фабрегаса хочет укрепить свой состав несколькими опытными игроками, особенно в обороне, поэтому, как сообщается, они рассматривают возможность подписания Ляпорта.

Саудовское приключение для 31-летнего футболиста уже подходит к концу, и, как говорят, в ближайшие дни центрбек расторгнет свой контракт с "Аль-Насром". Это и заинтересовало итальянский клуб. Однако "Комо" должны учитывать конкуренцию со стороны "Атлетика", который также заинтересован в подписании своего воспитанника.

Добавим, что Ляпорт провел 69 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 1 ассист.

www.ua-football.com