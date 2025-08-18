Янник Синнер – о победе над Атманом в Цинциннати: “Сегодня я подавал по-другому, ведь игра против левши всегда особенная”

Итальянский теннисист прокомментировал выход в финал на “Мастерсе” в США



В полуфинальном матче лидер мирового рейтинга обыграл сенсационного “квалифаера” Теренса Атмана из Франции.

“Я всегда выступаю здесь в свой День рождения, я очень счастлив, это особое место. Что мне подарил Атман? Карточку Пикачу из его коллекции Покемонов. У него одна из самых больших коллекций, поэтому я был счастлив получить одну. Я не очень интересуюсь этим, когда-то я играл 2-3 дня в игру, где их нужно было ловить. Мы вообще не были знакомы, немного пообщались в раздевалке. Но это был очень приятный момент перед матчем.

Что касается самого поединка, то сегодня я подавал по-другому, ведь игра против левши всегда особенная. Я старался хорошо варьировать подачи. Он также прекрасно принимает, отходит далеко назад, поэтому я старался рисковать, выходить после подачи к сетке. Это не мой привычный стиль, но я должен делать это, если хочу стать лучшим теннисистом. Возможно, я выиграл первый сет благодаря своему опыту, на тай-брейке я был немного стабильнее, а потом мне повезло сделать брейк во втором сете, поэтому я очень доволен матчем”.

Итальянец также высказался о предстоящем финале еще до полуфинального матча Карлоса Алькараса против Александра Зверева.

“Я хочу играть в финалах, именно на этих стадиях я стремлюсь выступать. Для меня это уже был невероятный год с отличными результатами. Саша против Карлоса – это замечательное противостояние. Надеюсь, что таким и будет матч. Я посмотрю немного, чтобы увидеть, как все сложится. Кто бы ни стал моим соперником, он будет очень сильным”.

Соперником Янника Синнера в финальном матче будет Карлос Алькарас. В этом сезоне итальянец проиграл испанскому теннисисту в финале “Мастерса” в Риме и на Ролан Гаррос, и выиграл в их противостоянии в финале Уимблдона.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua