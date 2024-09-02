US Open. Тиафо остановил Попырина и повторил достижение Роддика, Зверев сыграет против Фритца за место в полуфинале

На Открытом чемпионате США известны еще два участника 1/4 финала в мужской сетке

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Александр Зверев (Германия, 4) – Брэндон Накашима (США) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 20) – Алексей Попырин (Австралия, 28) 6:4, 7:6(3), 2:6, 6:3

• Александр Зверев провел третий матч против Брэндона Накашимы и одержал третью победу (все их матчи состоялись на “мэйджорах”). Немецкий теннисист 13-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam и четвертый раз дошел до этой стадии в Нью-Йорке. За свой девятый полуфинал на “мэйджорах” и третий на US Open Зверев сыграет против Тэйлора Фритца, которого обыграл в этом году на грунте в Риме и проиграл на траве на Уимблдоне (общий счет противостояния – 5:4 в пользу Зверева).

• Фрэнсис Тиафо четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam и третий год подряд дошел до этой стадии на домашнем “мэйджоре”. Он стал первым американцем после Энди Роддика (2006-2008), кому удалось три года подряд выйти в 1/4 финала US Open. За свой второй полуфинал US Open Фрэнсис Тиафо сыграет против болгарина Григора Димитрова, которому проиграл три из четырех очных поединка.

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