WEC: Экипаж Роберта Шварцмана выиграл гонку в США

Когда в Европе уже была глубокая ночь, по другую сторону Атлантики происходили события, которые могли ещё поднять настроение поклонникам марки Ferrari, и без того прекрасное после победы Шарля Леклера в Монце.

6-часовая гонка WEC, проходившая на техасском автодроме Circuit of the Americas (COTA), завершилась победой экипажа команды AF Corse, выступающего на гиперкаре Ferrari 499P. Российским поклонникам автоспорта должно быть особенно приятно, ведь именно в состав этого трио вместе с Робертом Кубицей и Йифеем Йе входит Роберт Шварцман.

Таким образом, на шести уже состоявшихся этапах чемпионата мира по гонкам на выносливость было шесть разных победителей – шестыми стали именно пилоты экипажа №83. В начале седьмого часа гонки в Остине желтый гиперкар Ferrari первым пересёк линию финиша на 1,780 секунды раньше Toyota №7, который незадолго до этого был оштрафован за нарушение правила жёлтых флагов.

О решении стюардов стало известно, когда экипаж Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Ника де Вриза лидировал, но штрафной проезд по пит-лейн отбросил его на 2-ю позицию, после чего Роберт Шварцман довёл гонку до победы – первой для AF Corse в 2024 году.

Гиперкар японской команды был вторым, а третье место досталось ещё одному трио, выступающему на машине, построенной в Маранелло – экипажу №50 заводской команды Ferrari AF Corse в составе Мигеля Молины, Никласа Нильсена и Антонио Фуоко.

«Темп Toyota был очень уверенным, и когда я ехал за их машиной, то старался не отставать, – прокомментировал Роберт после финиша. – В какой-то момент посередине того отрезка я получил информацию, что экипаж Toyota, вероятно, нарушил правила, поэтому мне надо подобраться поближе, поскольку мы не знали, как именно их оштрафуют.

Я пытался сделать всё, что было в моих силах, и в итоге, когда они отбыли наказание, мне оставалось только удерживать машину на трассе до финиша, хотя это было очень непросто, поскольку на последних кругах сцепление ухудшилось, машина скользила, и пилотировать было трудно. Но я рад, что в итоге мы показали хороший результат!

Думаю, мы можем назвать это компенсацией за Ле-Ман, где нам было очень обидно, когда мы упустили победу, но в итоге выиграли гонку здесь».

Формально AF Corse – самостоятельная команда в отличие от заводской Ferrari AF Corse, но при этом гиперкар №83 пилотируют «официальные гонщики Ferrari», как Шварцмана, Кубицу и Йе называет пресс-служба итальянской компании.

Кстати, в Маранелло подчеркнули, что это первый случай в истории, когда машины Ferrari в один и тот же день выиграли гонки в двух разных чемпионатах мира.

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