Иван Ракитич: нет человека, который бы понимал Барсу больше или лучше, чем Хави

Бывший игрок каталонцев отметил тренерскую работу испанца

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После того как Хави объявил об уходе из команды, результаты клуба в чемпионате стали лучше. Кроме того, "Барселона" в четвертьфинале ЛЧ одержала на выезде победу с "ПСЖ". Слухи о том, что испанец может остаться в команде, продолжаются до сих пор.

Бывший игрок сине-гранатовых Иван Ракитич, который вместе с Хави выигрывал Лигу чемпионов 9 лет назад, отметил, что при нынешнем тренере у клуба стали лучше результаты.

"Барса" уникальна, особенная. Существует футбольный интеллект, который не умеет добавлять или отнимать. Это умение понимать, и когда ты это понимаешь, нет лучшего места, чтобы наслаждаться этим. Пусть молодежь приходит, пусть учится. Я желаю моему другу Хави всего наилучшего, пусть у него все будет хорошо. Я всегда буду следить за "Барсой" и желать им всего наилучшего. Это его решение, но вообще нет человека, который бы понимал "Барсу" больше или лучше, чем Хави. Он принял команду в очень тяжелый момент, со многими изменениями, в контексте, который не является легким и не помогает ни клубу, ни менеджеру. И Хави смог вывести ее из кризиса", — цитирует Ивана Ракитича Sport.es

Добавим, что ближайший матч "Барселона" сыграет завтра на выезде против "Кадиса" в рамках чемпионата.

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