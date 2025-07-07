Вторая ракетка мира Карлос Алькарас продолжает путь к защите титула на Уимблдоне. В четвёртом круге турнира испанец одолел россиянина Андрея Рублёва, выступающего в нейтральном статусе, в напряжённом четырёхсетовом поединке. Матч завершился со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Алькараса. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

На корте лондонского мейджора соперники провели 2 часа 46 минут, показав теннис высокого уровня. Это была уже четвёртая очная встреча спортсменов, и теперь Алькарас лидирует в их противостоянии со счётом 3:1.

22-я победа Алькараса на Уимблдоне

Для 21-летнего испанца это 22-я победа в одиночном разряде Уимблдона при всего двух поражениях — показатель, который делает его одним из главных фаворитов текущего турнира. За последние годы Алькарас утвердился в статусе звезды мирового тенниса и, похоже, намерен вновь завоевать титул на траве Всеанглийского клуба.

Следующий соперник — британец Кэмерон Норри

В четвертьфинале Алькараса ждёт встреча с 29-летним британцем Кэмероном Норри, который занимает 61-е место в рейтинге ATP. Для Норри это шанс громко заявить о себе, а для Карлитоса — возможность ещё на шаг приблизиться к заветному трофею.

С каждым матчем Алькарас демонстрирует всё более уверенную игру, а его настрой говорит о том, что защита титула — не просто цель, а чётко запланированная миссия. Фанаты испанца с нетерпением ждут новых побед и надеются, что он вновь поднимет над головой кубок Уимблдона.

Напомним, мы также писали о том, как Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона.