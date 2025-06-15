Ноттингем. Стародубцева проиграла в финале квалификации, не реализовав матчбол

Юлия Стародубцева не смогла пробиться в основную сетку на турнире в Великобритании



Ноттингем, Великобритания • 16-22 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Кэти Бултер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Финал

Юлия Стародубцева (Украина, 4) – Камилла Рахимова (-, 9) 7:5, 5:7, 2:6

Украинская теннисистка не смогла удержать преимущество во втором сете, ведя со счетом 5:2. В следующем гейме на своей подаче Стародубцева упустила один матчбол.

Юлия пятый раз в этом году сыграла в финальном раунде отбора соревнований и потерпела первое поражение.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua