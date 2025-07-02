Уимблдон. Монфис за четыре часа победил 18-ю ракетку мира, Музетти и Бублик проиграли на старте, Дрэйпер и Джокович прошли во второй круг

Результаты второго игрового дня на Уимблдоне в мужской сетке соревнований



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 1) – Лука Нарди (Италия) 6:4, 6:3, 6:0

Александар Вукич (Австралия) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй) 6:3, 6:4, 4:6, 7:6(5)

Педро Мартинес (Испания) – Джордж Лоффхаген (Великобритания, WC) 2:6, 6:2, 6:4, 6:2

Мариано Навоне (Аргентина) – Денис Шаповалов (Канада, 27) 3:6, 6:4, 6:1, 6:4

Григор Димитров (Болгария, 19) – Йосихито Нисиока (Япония) 6:2, 6:3, 6:4

Корентен Муте (Франция) – Франсиско Комесанья (Аргентина) 6:4, 6:4, 6:2

Себастьян Офнер (Австрия) – Хамад Меджедович (Сербия) 7:6(8), 3:1 отказ

Томми Пол (США, 13) – Йоханнус Мандей (Великобритания, WC) 6:4, 6:4, 6:2

• Первая ракетка мира Янник Синнер затратил на свою стартовую победу чуть менее двух часов, сделав пять брейков и не дав сопернику ни одного брейк-поинта. Синнер выиграл 15-й матч против своих соотчественников на уровне АТР-тура, не проиграв при этом ни разу. Во втором круге соперником итальянца станет австралиец Александар Вукич, у которого Синнер выиграл оба очных поединка.

Бен Шелтон (США, 10) – Алекс Болт (Австралия, Q) 6:4, 7:6(1), 7:6(4)

Ринки Хиджиката (Австралия) – Давид Гоффен (Бельгия) 6:3, 6:1, 6:1

Мартон Фучович (Венгрия, LL) – Александар Ковачевич (США)﻿ 6:3, 6:7(5), 6:1, 5:7, 6:4

Гаэль Монфис (Франция) – Уго Умбер (Франция, 18) 6:4, 3:6, 6:7(5), 7:5, 6:2

Брэндон Накашима (США, 29) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) 6:4, 4:6, 7:6(1) перенесен из-за темноты

Райли Опелка (США﻿) – Александр Шевченко (Казахстан) 6:3, 7:5, 7:6(4)

Лоренцо Сонего (Италия) – Жайме Фария (Португалия, Q) 6:3, 6:4, 6:2

Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – Лоренцо Музетти (Италия, 7) 6:2, 4:6, 7:5, 6:1

• Гаэль Монфис за четыре часа одолел 18-ю ракетку мира Уго Умбера, одержав третью победу в их шестом очном противостоянии. Монфис подал 28 эйсов, допустил 15 двойных ошибок, проиграл четыре гейма на своей подаче и сделал семь брейков. 38-летний француз выиграл 130-й матч на турнирах Grand Slam и 20-й в основной сетке Уимблдона. Во втором круге Гаэль сыграет против “лаки лузера” Мартона Фучовича, у которого выиграл 3 из 4 личных встречи (на траве сыграют впервые).

• 126-я ракетка мира Николоз Басилашвили за 2,5 часа победил прошлогоднего полуфиналиста Уимболдона и седьмую ракетку мира Лоренцо Музетти. Грузинский теннисист одержал восьмую победу над соперником из топ-10 и первую с июня 2022 года. Музетти, который из-за травмы полученной на Ролан Гаррос, пропустил все травяные турниры, впервые с мая прошлого года проиграл игроку, не входящему в топ-100.

Джек Дрэйпер (Великобритания, 4) – Себастьян Баес (Аргентина﻿) 6:2, 6:2, 2:1 отказ

Марин Чилич (Хорватия) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия)﻿ 6:3, 6:4, 6:3

Фабиан Марожан (Венгрия) – Джеймс Маккейб (Австралия, Q) 6:1, 6:4, 6:3

Жауме Мунар (Испания)﻿ – Александр Бублик (Казахстан, 28) 6:4, 3:6, 4:6, 7:6(5), 6:2

Флавио Коболли (Италия, 22) – Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) 6:3, 7:6(7), 6:1

Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания, WC) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 7:6(4), 6:3, 7:5

Маркос Гирон (США) – Камило Уго Карабелли (Аргентина) 7:6(6), 7:6(3), 6:4

Якуб Меншик (Чехия, 15) – Уго Гастон (Франция) 6:1, 4:6, 6:2, 6:2

• 4-я ракетка мира Джек Дрэйпер одержал третью победу в основной сетке домашнего “мэйджора” и попробует впервые выйти в третий круг на Уимблдоне в поединке против экс-третьего номера мирового рейтинга и финалиста Уимблдона-2017 года Марина Чилича.

Алекс Де Минор (Австралия, 11) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) 6:2, 6:2, 7:6(2)

Артур Казо (Франция, Q) – Адам Уолтон (Австралия) 6:3, 7:6(6), 4:6, 6:7(5), 6:1

Аугуст Хольмгрен (Дания, Q) – Кантен Алис (Франция) 7:6(4), 6:3, 6:4

Томаш Махач (Чехия, 21) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 6:3, 6:2, 6:4

Миомир Кецманович (Сербия) – Алекс Микельсен (США, 30) 6:2, 3:6, 6:3, 3:6, 7:6(6)

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Кристофер Юбэнкс (США) 6:3, 6:7(5), 6:7(7), 6:3, 7:6(3)

Дэниэл Эванс (Великобритания, WC﻿) – Джей Кларк (Великобритания, WC﻿) 6:1, 7:5, 6:2

Новак Джокович (Сербия, 6) – Александр Мюллер (Франция) 6:1, 6:7(7), 6:2, 6:2

• Семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович стартовал с трехчасовой победы над 41-й ракеткой мира. Серб выиграл 98-й матч в основной сетке Уимблдона и 388-й вообще на “мэйджорах”. Во втором круге он сыграет против британца Дэна Эванса, которому проиграл в 2021 году на грунтовом “Мастерсе” в Монте-Карло.

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