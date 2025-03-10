Антонио Перес: Серхио готовит нечто важное

Антонио Перес, отец бывшего гонщика Red Bull Racing Серхио Переса, рассказал, что его сын работает над интересным вариантом возвращения в Формулу 1. Перес-старший не стал отвечать на прямой вопрос, идёт ли речь о контракте с новой командой Cadillac, но пообещал, что болельщикам понравится.

«Серхио готовит нечто большое и важное для мексиканских болельщиков – они будут очень счастливы и горды, и я надеюсь, что это продлится много лет, – рассказал Антонио Перес в эфире мексиканского телевидения. – Серхио с нетерпением ждёт возвращения, чтобы стать чемпионом, ведь это единственное, чего ему не хватает.

Другими словами, ему незачем возвращаться в Формулу 1, кроме как для того, чтобы стать чемпионом мира. Он уже становился вице-чемпионом, чего ранее не удавалось сделать гонщикам из Мексики.

У него были возможности остаться в других командах в этом сезоне, но их уровень был недостаточно высоким. Он заслужил того, чтобы бороться в первых рядах».

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