Последний аккорд Мюллера. Бавария объявила состав на Клубный чемпионат мира в США

Мюнхенская "Бавария" определилась с составом на предстоящий Клубный чемпионат мира.
Главный тренер команды Венсан Компани решил взять на турнир 29 футболистов.
Заявка "Баварии" на Клубный чемпионат мира 2025 года:
Мюнхенская "Бавария" определилась с составом на предстоящий Клубный чемпионат мира.
Главный тренер команды Венсан Компани решил взять на турнир 29 футболистов.
Заявка "Баварии" на Клубный чемпионат мира 2025 года:
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