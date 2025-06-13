Последний аккорд Мюллера. Бавария объявила состав на Клубный чемпионат мира в США

Мюнхенская "Бавария" определилась с составом на предстоящий Клубный чемпионат мира.

Главный тренер команды Венсан Компани решил взять на турнир 29 футболистов.

Заявка "Баварии" на Клубный чемпионат мира 2025 года:

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