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Футбол

Последний аккорд Мюллера. Бавария объявила состав на Клубный чемпионат мира в США

Последний аккорд Мюллера. Бавария объявила состав на Клубный чемпионат мира в США

    • Мюнхенская "Бавария" определилась с составом на предстоящий Клубный чемпионат мира.

    Главный тренер команды Венсан Компани решил взять на турнир 29 футболистов.

    Заявка "Баварии" на Клубный чемпионат мира 2025 года:

    www.ua-football.com

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