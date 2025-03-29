Александра Эала: история выпускницы академии Надаля, которая вдохновляет Филиппины мечтать о большем

140-я ракетка мира Александра Эала стала едва ли не главным хедлайнером турнира WTA 1000 в Майами, одержав несколько сенсационных побед в матчах с топ-игроками и показав при этом яркий теннис



Возможностью выступить на Miami Open 19-летняя теннисистка обязана своему агентству, IMG, которое также является владельцем турнира в Майами. Поэтому компания обычно предоставляет wild card в основную сетку некоторым своим перспективным молодым игрокам. В этом году такой шанс получила Александра Эала.

Благодаря своему успешному выступлению филиппинка стала первой обладательницей wild card, которая победила трех чемпионок турниров Grand Slam в двух сетах на одном турнире WTA. Эала также стала первой филиппинской теннисисткой в Открытой эре, победившей теннисистку из первой десятки и первой филиппинкой, которая дебютировала в топ-100 в истории рейтинга WTA (с 1975 года).

«Пока я росла, было трудно. У тебя не было никого из твоего окружения, кто мог бы проложить тебе путь, – говорит теннисистка. – Конечно, было много людей, на которых я могла равняться по всему миру, но моё выступление, надеюсь, выведет филиппинский теннис на следующий уровень».

Как отмечает пресса, Александра Эала родилась со спортивными генами и финансовыми ресурсами. Ее мать была одной из лучших пловчих на Филиппинах (выиграла «бронзу» на Южноазиатских Играх-1985), а позже – занимала одну из руководящих должностей ведущей телекоммуникационной компании. Дядя теннисистки Ноли Эала является руководителем Филиппинской спортивной комиссии, а до этого был комиссионером национальной ассоциации в едва ли не самом важном спорте в стране – баскетболе. Брат Алекс, Мико Эала, старший от нее на 3 года, также занимается теннисом, но на студенческом уровне: сейчас он играет в составе Университета Пенсильвании в североамериканском дивизионе NCAA.



На корт будущую звезду тенниса привел ее дедушка, который любил играть в местном клубе. По словам спортсменки, дедушка («лоло» на тагальском языке) учил теннису всех своих внуков. Однажды очередь дошла и до Алекс. Теннис был для них способом весело провести время в семейном кругу и лучше узнать друг друга.

«Лоло – огромная часть моей жизни», – рассказала спортсменка. По ее словам, именно дедушке она обязана таким своим качествам как дисциплинированность, уважение и открытость.

«Я провела с ним так много времени, что он просто всегда знает, о чем я думаю».

Взяв ракетку в возрасте 4 лет, Эала влюбилась в этот вид спорта и больше не мечтала о какой-то другой профессии.

«Я никогда не представляла себя занятой чем-то другим, кроме тенниса», – говорит Александра. «Я видела, что становлюсь все лучше и лучше, и я видела, что у меня всегда есть потенциал, чтобы добиться успеха».

В возрасте 7 лет филиппинка тренировалась 2-4 часа в день, а настоящий прорыв произошел, когда ей было 12 лет. Тогда она выиграла престижный юниорский турнир Les Petits As [проходит во французском Тарбе] среди теннисисток не старше 14 лет. В том финале Алекс одолела талантливую чешку Линду Носкову (в прошлом году Носкова дебютировала в топ-25 рейтинга WTA).



Этот успех Александры Эали не остался незамеченным в теннисных кругах и она получила предложение на стипендию в Академии Рафаэля Надаля на Мальорке. Также там смог продолжить свое обучение и тренировки ее старший брат Мико. По словам Алекс, то, что рядом будет ее старший брат, облегчило принятие этого решения для ее родителей.

«Это было сумасшествие. В январе я выиграла этот чемпионат во Франции и тогда Академия связалась с моими родителями. Не успела я оглянуться, как в сентябре того же года я оказалась в их общежитии. Это все было очень неожиданно для меня. Я никогда не думала, что перееду в 13 лет, но мой брат поехал со мной, поэтому это сильно помогло. Думаю, что благодаря этому переезду я стала более профессиональной и обрела независимость. Это просто вывело мою игру на совершенно другой уровень. Я не знаю, где бы я была, если бы не поехала туда. Это был такой огромный поворотный момент в моей жизни, и я очень благодарна, потому что я была стипендиаткой в течение четырех лет – как в обычной школе, но для тенниса», – вспоминает Эала.



Через два года Эала станет чемпионкой юниорского Australian Open в паре и дойдет до одиночного полуфинала юниорского Ролан Гаррос. В сезоне-2021 филиппинка выиграет еще один парный юниорский титул – на Открытом чемпионате Франции, а в следующем году ее будет ждать первый одиночный трофей на юниорских “мэйджорах” – на US Open (в финале победила чешку Луцию Гавличкову). В 2022-2023 годах Александра добыла целый ряд бронзовых медалей во всех разрядах на Играх Юго-Восточной Азии и Азиатских играх. В полуфинале одиночных соревнований Эала потерпела поражение на турнире от будущей чемпионки Олимпийских Игр-2024 китаянки Чжэн Циньвэнь.



Несмотря на то, что Александра уехала из дома в 13 лет, теннисистка всегда радуется возможности выступать за Филиппины на международных соревнованиях. Благодаря успехам в последние годы как на юниорских “мэйджорах”, так и на Азиатских играх, она получила известность на Филиппинах и украсила у себя на родине обложки модных журналов Vogue и Tatler.

«Я родилась и выросла там, – говорит она, – но когда я росла, в спорте не было много филиппинцев, за исключением, Мэнни Пакьяо [легендарный боксер]. Но в других международных видах спорта я не видела достаточного представительства. Поэтому для меня важно, что теперь, когда я становлюсь лучше, они знают, откуда я родом. Я очень горжусь тем, что я филиппинка, очень горжусь нашей культурой, и я хочу вдохновить молодых девушек и молодых филиппинцев в целом просто идти к своей мечте, не обязательно это должен быть теннис, не обязательно спорт, но я просто хочу служить для них маленьким вдохновением».



В прошлом году филиппинка выиграла все три матча против украинских теннисисток: Катарины Завацкой, Леси Цуренко и Юлии Стародубцевой. Победа над Цуренко в Мадриде стала для Эалы первой в основе турниров WTA 1000. А уже в этом сезоне на «тысячнике» в Майами Александра Эала одолела Кэти Волынец, Елену Остапенко, чемпионку Australian Open Мэдисон Кис, прошла Паулу Бадосу без борьбы из-за отказа соперницы и вторую ракетку мира Игу Швёнтек. К слову, перед игрой с польской теннисисткой в интернете завирусилось фото, на котором в июне 2023 года Александра получила диплом выпускницы академии Надаля из рук Рафаэля и Иги Швёнтек.

В Майами Эала остановилась лишь в полуфинале, уступив в трех сетах Джессике Пегуле.

«Я думаю, что каждый игрок когда-то представлял, как станет успешным, – говорит филиппинка. – Это цель – добиться успеха в WTA-туре, выигрывать турниры серии Grand Slam. Общая цель – выигрывать турниры, подниматься в рейтинге. Я думаю, что это выступление – это хороший шаг к тому, где я хочу быть. Я тот же самый человек, что и две недели назад. Это, безусловно, большой шаг, но я не могу считать, что всё окончательно закреплено. Я просто должна добросовестно работать дальше и результаты придут, если я буду продолжать идти по этому пути».

По материалам nytimes.com; miamiopen.com; olympics.com



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