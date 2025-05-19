Пьер Гасли: Я совершил дорогостоящую ошибку

Пьер Гасли стартовал десятым в Имоле, поэтому в Alpine рассчитывали заработать очки, однако ошибка французского гонщика на первом круге в борьбе с Шарлем Леклером стоила ему потери пяти позиций. За счёт стратегии отыграться не удалось, и Гасли финишировал тринадцатым, а Франко Колапинто – шестнадцатым.

Пьер Гасли (13-й): «Я недоволен гонкой, поскольку совершил дорогостоящую ошибку, которой не должно было быть. Я хорошо стартовал, поднялся на девятое место, а затем жёстко боролся с Шарлем Леклером.

Я думал, что смогу пройти девятый поворот по немного более широкой траектории, оставив внутри место Шарлю. Я повернул, но у шин не было сцепления, я не вписался в поворот и потерял пять позиций.

После мы решили перейти на стратегию двух пит-стопов, чтобы ближе к финишу побороться с теми, кто ехал гонку с одной остановкой. Однако поздний выезд автомобиля безопасности позволил соперникам впереди провести «бесплатный» пит-стоп, а мне не хватило ресурса шин, чтобы в конце побороться за очки.

В целом, у нас был хороший темп в этот уик-энд, и я доволен скоростью машины на быстром круге. На следующей неделе этап в Монако, на котором очень важна квалификация. Постараемся воспользоваться нашими сильными сторонами».

Франко Колапинто (16-й): «Сегодня у меня был неплохой темп, но, к сожалению, немного не повезло со стратегией. Не к такому результату команда стремилась, хотя на старте гонки у нас был хороший темп.

Шины Medium позволяли проехать большую дистанцию, и я был на стратегии одного пит-стопа. Через несколько кругов после пит-стопа на трассе был включён режим виртуального автомобиля безопасности. В результате я оказался в сложной ситуации, а когда мои шины Hard прошли восемь кругов, на трассу выехал реальный автомобиль безопасности. После возобновления гонки мне было сложно поддерживать такой же темп, что и соперники рядом на новых шинах.

В остальном у машины был хороший темп, я многому научился и собрал полезную информацию для команды. Впереди будут трассы, которые должны больше подходить нашей машине, особенно Монако, где требуется очень высокая прижимная сила.

Я пока не до конца освоился и продолжаю учиться каждый раз, когда сажусь за руль. Я продолжаю прибавлять и с нетерпением жду следующий уик-энд».

Флавио Бриаторе, руководитель команды: «Сегодня мы рассчитывали заработать очки вплоть до момента, когда был включён режим виртуального автомобиля безопасности. Особенно с Франко, для которого мы планировали стратегию одного пит-стопа, но автомобиль безопасности позволил соперникам провести «бесплатный» пит-стоп. Так бывает в гонках, и итоговый результат не отражает нашу сегодняшнюю скорость.

Мы отправляемся в Монако на одну из моих домашних трасс, где у нас будет возможность побороться».

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