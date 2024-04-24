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Футбол

Аталанта — Фиорентина 4:1. Аталанта прошла в финал Кубка Италии. Обзор матча и видео голов

В финала на команду из Бергамо ожидает Ювентус

Аталанта - Фиорентина 4:1. Аталанта прошла в финал Кубка Италии. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК «Аталанта»

    • В матче полуфинала Кубка Италии "Аталанта" сыграла с "Фиорентиной", общий счет 4:2.

    В финале Кубка Италии сыграют "Аталанта" — "Ювентус". Матч пройдет 15-го мая в Бергамо.

    Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Италии "Аталанта" — "Фиорентина".
    Бергамо. "Gewiss Stedium".
    "Аталанта" — "Фиорентина" 4:1
    Голы: Копмайнерс (8'), Мартинес Куарте (68'), Скамака (75'), Лукман (90+4), Пашалич (90+8)

    Напомним, что "Аталанта" начала свой путь в турнире с 1/8 финала, они обыграли "Сасуоло", на стадии четвертьфинала они переиграли "Милан", в полуфинале "Фиорентину", а в финале встретятся с "Ювентусом".

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