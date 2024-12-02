Джошуа Зиркзе: Я чувствовал себя комфортно в матче против Эвертона

Футболист поделился своими мыслями

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Нападающий Джошуа Зиркзе "Манчестер Юнайтед" прокомментировал победу своей команды в матче против "Эвертона" (4:0), где футболист забил два гола.

"Тяжелые времена создают сильных людей, и сильные люди объединяются. Думаю, именно это происходит сейчас. Я чувствовал себя комфортно в матче против "Эвертона". Забитые мячи также помогают нападающему. Но да, мы все вышли на поле с уверенностью, что выиграем эту игру", – сказал Зиркзе.

Добавим, что Зиркзе присоединился к "Манчестер Юнайтед" к летом 2024 года из "Болоньи" за 42,5 млн евро.

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