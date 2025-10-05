Месси ассистировал партнёрам. Интер Майами – Нью-Ингленд Революшн 4:1 Видео голов и обзор матча

Вчера состоялся очередной матч в Восточной конференции МЛС, в котором "Интер" Майами принимал "Нью-Ингленд Революшн". Игра завершилась с разгромным счётом в пользу "розовых", а голы на свой счёт записали Жорди Альба и Тадео Альенде, дважды расписавшись в воротах гостей.

Интересно, что главная звезда "цапель" Лионель Месси в этом матче голов не забивал, сделав хет-трик из ассистов, лишний раз подчеркнув весомое влияние на результат команды.

Обзор самых интересных моментов этого матча вашему вниманию.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

www.ua-football.com