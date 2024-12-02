«Грязный бокс». Опытный супертяж дал совет Фьюри на бой с Усиком

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Опытный супертяж Диллиан Уайт, который в профессиональной карьере провел 33 боя, считает, что Тайсону Фьюри нужно использоваться грязные приемы, чтобы победить в поединке реванше с Александром Усиком.

«В первом поединке с Фьюри Усик показал некоторые вещи, которых давно не показывал в ринге. У Тайсона есть шансы, он может победить, учитывая его размеры. Но ему нужно показать другой бокс, чтобы одолеть Усика».

«Нужен грязный бокс, и нужно быть в этом мастером», – сказал Уайт.

Бой за три титула состоится 21 декабря.

Александр Усик – Тайсон Фьюри: опубликовано официальное промо реванша

sport.ua