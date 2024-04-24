Чемпионка F1 Academy проведёт тесты в Формуле Е

Действующая чемпионка женской F1 Academy Марта Гарсия дебютирует за рулём электрической Формулы Е.

Марта Гарсия получила предложение от команды ERT принять участие в тестах новичков, которые пройдут в следующем месяце в Берлине. Испанка станет второй женщиной после Габриэлы Жилковы, которая опробует на трассе машину Формулы Е актуального третьего поколения.

Марта Гарсия: «Я очень рада присоединиться к команде ERT Формулы Е на тестах новичков в Берлине. Формула Е – будущее автоспорта, и я невероятно благодарна возможности лично опробовать эту машину.

Я внимательно слежу за событиями в чемпионате, очень хочу сесть за руль и внести свой вклад в развитие команды. Тесты станут ещё одной ступенькой в моей карьере, и я полна решимости максимально ими воспользоваться».

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