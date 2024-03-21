НБА. Сакраменто с Лэнем разгромил на выезде Торонто, Бостон с Михайлюком обыграл Милуоки

Оба украинца внесли вклад в результаты своих команд

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись восемь матчей.

Сакраменто украинца Алексея Лэня в гостях разгромил Торонто. Украинский центровой провел на площадке 16 минут (это его лучший показатель с октября), набрал 6 очков, совершил три подбора и отдал четыре передачи.

Бостон Святослава Михайлюка в битве лидеров Восточной конференции дома обыграл Милуоки. Украинец за пять минут игрового времени набрал 3 очка, реализовав единственную попытку броска из-за дуги.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз – Индиана Пэйсерс – 103:122 (24:29, 28:34, 26:35, 25:24)

Кливленд Кавальерс – Майами Хит – 104:107 (30:31, 27:30, 18:22, 29:24)

Бостон Селтикс – Милуоки Бакс – 122:119 (33:28, 36:28, 32:27, 21:36)

Торонто Рэпторс – Сакраменто Кингз – 89:123 (27:32, 18:36, 20:31, 24:24)

Оклахома-Сити Тандер – Юта Джаз – 119:107 (31:25, 22:29, 29:26, 37:27)

Голден Стэйт Уорриорз – Мемфис Гриззлис – 137:116 (33:32, 35:26, 40:32, 29:26)

Портленд Трэйл Блейзерс – Лос-Анджелес Клипперс – 103:116 (28:27, 22:33, 20:34, 33:22)

Финикс Санз – Филадельфия Сиксерс – 115:102 (21:23, 39:24, 30:19, 25:36)

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