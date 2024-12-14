НБА. Юта без Михайлюка уступила Финиксу, Денвер разгромил Клипперс

Сан-Антонио удержал победный счет в матче с Портлендом

В ночь на 14 декабря состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз без украинского защитника Святослава Михайлюка уступила Финикс Санз — 126:134. Отметим также триумф Мемфис Гриззлис над Бруклин Нетс (135:119).

НБА. Регулярный чемпионат

Кливленд Кавальерс — Вашингтон Уизардз — 115:105 (25:25, 32:29, 30:26, 28:25)

Филадельфия 76ерз — Индиана Пэйсерз — 107:121 (22:31, 28:30, 33:29, 24:31)

Мемфис Гриззлис — Бруклин Нетс — 135:119 (39:36, 30:20, 38:29, 28:24)

Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс — 97:87 (32:23, 18:21, 27:22, 20:21)

Чикаго Буллз — Шарлотт Хорнетс — 109:95 (31:26, 28:18, 23:23, 27:28)

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс — 120:98 (29:22, 19:25, 35:22, 37:29)

Юта Джаз — Финикс Санз — 126:134 (39:38, 32:38, 34:36, 21:22)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Сан-Антонио Сперс — 116:118 (25:33, 17:19, 46:28, 28:38)

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