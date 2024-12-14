Сандра Заневска – о подготовке Марты Костюк к новому сезону: “Она была рада вернуться и даже немного соскучилась по теннису”

Тренер украинской теннисистки Марты Костюк Сандра Заневска рассказала о том, как они готовятся к новому сезону



“Межсезонье – это время, когда мы делаем всю работу на следующий сезон. Нам обеим повезло, ведь у Марты было достаточно свободного времени, и потом мы как бы плавно перешли к предсезонной подготовке. Начали с фитнес-тренировок, а сейчас уже немного больше занимаемся теннисом. Поэтому ждем начала нового сезона и первых матчей.

Я думаю, что план на межсезонье у каждого игрока индивидуально свой. Но в целом все сводится к тому, что работало в этом году, а что – нет, чего мы хотим достичь в новом сезоне и что нам для этого надо сделать. Перед началом предсезонной подготовки проводится такой «мозговой штурм», в котором участвует вся команда, включая тренера по физической подготовке и физиотерапевта. Мы должны увидеть, что надо сделать, чтобы перевести Марту на следующий уровень. И после того, как такой план составлен, мы его выполняем.

Самое важное, чтобы игрок был здоровым и хорошо отдохнул перед началом тренировочного блока. Потому что порой так бывает, и именно такая ситуация у ребят в АТР, у которых сезон настолько длинный. Я даже не могу представить… Выглядит так, будто у них есть всего пару выходных и они сразу же возвращаются к теннису. Поэтому нам повезло, что у Марты было время, чтобы отдохнуть не только физически, но и морально. И она была рада вернуться к тренировкам и даже немного соскучилась по теннису. И именно этого ты хочешь от игрока – чтобы он немного соскучился по игре перед началом следующего сезона”.

18-я ракетка мира Марта Костюк начнет новый сезон в Австралии, где сыграет на турнирах WTA 500 в Брисбене и Аделаиде, после чего выступит на первом “мэйджоре” сезона – Australian Open. В этот уик-энд украинка выступит на выставочном турнире в Бур-де-Пеаж (Франция).

btu.org.ua