Мануэль Пеллегрини хочет вернуть своего бывшего игрока в Ла Лигу

Андалузский клуб нуждается в качественном усилении на вторую половину сезона

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"Бетис" уже планирует зимнее трансферное окно с намерением усилить свой состав, чтобы улучшить свои позиции в Ла Лиге. "Зелено-белые" обратили свое внимание в сторону Премьер-лиги, где выступает бывший игрок их команды.

По информации Fichajes, Мануэль Пеллегрини хочет вернуть в "Бетис" Гвидо Родригеса. Аргентинец летом покинул андалузский клуб и присоединился к "Вест Хэму", который возглавляет Хулен Лопетеги. Впрочем, полузащитник не имеет регулярных выступлений в Премьер-лиге, поэтому футболист не исключает своего возвращения в Ла Лигу. Его опыт и знание среды "бетикос" сделают его надежным вариантом для усиления полузащиты и баланса в команде Пеллегрини.

Отметим, что в этом сезоне Гвидо Родригес провел 15 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.

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