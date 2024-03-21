Логан Сарджент: Приходится бороться за каждую сотую

Williams – одна из четырёх команд, на счету которой пока нет заработанных очков в 2024 году. На пресс-конференции FIA в Мельбурне Логан Сарджент рассказал, насколько сложно претендовать на место в первой десятке, учитывая плотность борьбы в середине пелотона.

Логан Сарджент: «В начала года у нас возникли некоторые проблемы, но, к счастью, нам удалось их сгладить. В целом, у нас неплохая машина – она обладает базовой скоростью, но потребуется время, чтобы добиться от неё большего. Команде необходим спокойный и беспроблемный уик-энд. Надеюсь, он таким и будет в Мельбурне.

Конечно, мы хотим большего, но борьба в пятёрке команд второй половины пелотона настолько плотная, что нам приходится бороться за каждую сотую секунды. Учитывая такую плотность, мы должны постоянно действовать на грани возможного, чтобы иметь шансы побороться за очки, когда одна из машин команд первой пятёрки выпадет из борьбы.

Нужно продолжать работать с максимальной отдачей и атаковать в надежде, что на этот раз удача будет на нашей стороне, и мы получим шанс побороться за очки».

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