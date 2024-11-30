Перес объяснил, почему Колапинто обогнал его на пит-лейн

Серхио Перес и Франко Колапинто стартовали с пит-лейн в спринте Гран При Катара, причём гонщик Red Bull Racing впереди аргентинца. Когда на выезде загорелся зелёный сигнал светофора, Серхио, как показалось со стороны, замешкался, и Колапинто объехал его справа.

Комментируя тот эпизод, Перес объяснил, что создавал задел от машин впереди, поскольку хотел ехать не в трафике, а на пустой трассе, чтобы инженеры могли собрать как можно больше информации о поведении машины и шин, и использовать эти сведения в гонке.

«В основном я хотел создать большой задел, – приводит слова Серхио Переса издание Racingnews365. – Одна из причин, по которой мы вообще решили стартовать с пит-лейн, заключалась в том, чтобы не отыгрывать позиции. Мы знали, что много проигрываем, поэтому хотели создать как можно больший задел от машин впереди, чтобы ехать не в трафике, а на пустой трассе.

Колапинто смог проехать мимо меня, это было важно. Мы многое перепробовали, но изначально хотели создать задел, чтобы большую часть спринта ехать по пустой трассе».

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