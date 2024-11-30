Connect with us
Автоспорт

Перес объяснил, почему Колапинто обогнал его на пит-лейн

Перес объяснил, почему Колапинто обогнал его на пит-лейн

Серхио Перес и Франко Колапинто стартовали с пит-лейн в спринте Гран При Катара, причём гонщик Red Bull Racing впереди аргентинца. Когда на выезде загорелся зелёный сигнал светофора, Серхио, как показалось со стороны, замешкался, и Колапинто объехал его справа.

Комментируя тот эпизод, Перес объяснил, что создавал задел от машин впереди, поскольку хотел ехать не в трафике, а на пустой трассе, чтобы инженеры могли собрать как можно больше информации о поведении машины и шин, и использовать эти сведения в гонке.

«В основном я хотел создать большой задел, – приводит слова Серхио Переса издание Racingnews365. – Одна из причин, по которой мы вообще решили стартовать с пит-лейн, заключалась в том, чтобы не отыгрывать позиции. Мы знали, что много проигрываем, поэтому хотели создать как можно больший задел от машин впереди, чтобы ехать не в трафике, а на пустой трассе.

Колапинто смог проехать мимо меня, это было важно. Мы многое перепробовали, но изначально хотели создать задел, чтобы большую часть спринта ехать по пустой трассе».

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis