Джозеф ПАРКЕР: «Мне действительно было больно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе и Джозеф Паркер

Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO новозеландский боксер Джозеф Паркер оценил силу удара Мартина Баколе, которого он нокаутировал в феврале во втором раунде.

«У меня было очень много спаррингов с Баколе. Он очень жесткий боксер. Да, я нокаутировал его во втором раунде, но удары, которые он успел нанести мне… было действительно больно», – сказал Паркер.

Напомним, что всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

sport.ua