Лунин в серии пенальти принес Реалу путевку в полуфинал Лиги чемпионов

Реал одолел Манчестер Сити в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и завоевал путевку в полуфинал турнира.

Матч начался за полным. доминированием хозяев поля. «Городцы» сразу взяли под контроль мяч и начали создавать опасность у ворот «сливочных».

Однако счет открыла команда из Мадрида. Винисиус Жуниор ворвался в штрафную с правого фланга и отдал пас на Родриго Гоэса. Эдерсон отразил первый удар бразильца, но игрок Реала добил мяч в сетку со второй попытки.

Во втором тайме Ман Сити начал наращивать неистовое давление на ворота Андрея Лунина. Конвертировать преимущество в игре удалось на 76-й минуте. Полузащитник Кевин Де Брейне с нескольких метров нанес мощный удар под перекладину, с которой украинский голкипер не справился. /ev3/info?id=23800356&lang=ru» scrolling=»no» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Игра перешла в овертаймы, в которых команды сильнее не обнаружили. Итак, судьбу последней путевки в полуфинал должна была решить серия послематчевых пенальти. 1/4 финала, ответный матч 17 апреля <p style="text-align: center;" Манчестер Сити — Реал Мадрид 1:1 (4:4 — по сумме двух матчей, 3:4 — по пенальти)

(Первый матч 3:3)

Голы: 0:1 — 12 Родриго, 1:1 — 76 Де Брейне

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи (112 Стоунс), Гвардиол, Грилиш (72 Доку), Родри, Де Брейне (112 Ковачич), Бернарду Силва, Фоден, Холанд (91 Альварес)

Реал : Лунин, Карвахаль (110 Милитао), Начо, Рюдигер, Менди, Кроос (79 Модрич), Камавинга, Беллингем, Вальверде, Родриго (84 Диас), Винисиус Жуниор (102 Васкес)

Предупреждение :59 Грилиш, 61 Гвардиол, 90 Родри — 38 Карвахаль, 90 Менди

Итак Реал вышел в полуфинал ЛЧ. Соперником испанцев станет мюнхенская Бавария, прошедшая лондонский Арсенал по сумме двух поединков.

Напомним, что накануне определилась другая пара полуфиналистов. Французский ПСЖ встретится с дортмундской Боруссией. Парижане в четвертьфинале в большинстве разгромили испанскую Барселону, а «черно-желтые» в суперматче осилили мадридский Атлетико.

Матчи 1/2 финала запланированы на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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