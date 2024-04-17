Штутгарт. Радукану победила Кербер в стартовом матче, Носкова обыграла десятую ракетку мира

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 500 в Германии

Штутгарт, Германия • 15-21 апреля • грунт (зал) • $922,573

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элизе Мертенс (Бельгия) — Татьяна Мария (Германия, WC) 6:1, 4:6, 6:0

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Анжелик Кербер (Германия, WC) 6:2, 6:1

Линда Носкова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия, 8) 6:3, 6:1

Вероника Кудерметова (-) — Барбора Крейчикова (Чехия) 5:7, 6:4 ,6:4

Жасмин Паолини (Италия) — Сара Эррани (Италия, Q) 6:1, 6:0

Онс Жабер (Тунис, 7) — Екатерина Александрова (-) 2:6, 6:3, 7:6(1)

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Сорана Кырстя (Румыния) 6:2, 6:3

Марта Костюк (Украина) — Лаура Зигемунд (Германия, WC) 6:3, 6:7(4), 6:4

Саша Викери (США, Q) — Александра Саснович (-, Q) 7:6(2), 7:5

Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — Донна Векич (Хорватия) 6:4, 6:2

Анастасия Потапова (-) — Людмила Самсонова (-) 6:4, 4:6, 6:3

Паула Бадоса (Испания) — Диана Шнайдер (-, Q) 6:3, 6:4

Эмма Радукану выиграла третий матч подряд на грунте. На предыдущей неделе британка одержала две победы в противостоянии с Францией в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Линда Носкова (№31) взяла реванш у Елены Остапенко за поражение в прошлом году в Бирмингеме и записала в свой актив шестую в карьере победу над соперницей из топ-10, в том числе третью в этом сезоне. В январе чешка была сильнее Иги Швёнтек (№1) на Australian Open, а в феврале она обыграла Марию Саккари (№9) на турнире WTA 1000 в Дохе.

Маркета Вондроушова вышла вперёд в счёте личных встреч с Донной Векич (2-1).

Пары соперниц во втором круге: Швёнтек (1) — Мертенс, Радукану — Носкова, Рыбакина (4) — Кудерметова, Паолини — Жабер, Чжэн — Костюк, Викери — Гауфф (3), Вондроушова — Потапова, Бадоса — Соболенко (2).

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