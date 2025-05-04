Плей-офф НХЛ. Хет-трик и драма в седьмом матче первого раунда

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Состоялся седьмой матч первого раунда плей-офф НХЛ между Далласом и Колорадо.

Победу в драматичной встрече со счетом 4:2 одержали хоккеисты Далласа, которые уступали 0:2, но в третьем периоде забросили четыре шайбы и выбили соперника.

Интереса добавляет тот факт, что хет-трик оформил форвард Микко Рантанен. В течение регулярного сезона Лавины обменяли Рантанена в Каролину, а та позже обменяла его в Даллас.

Во втором раунде Звезды сыграют против Виннипега или Сент-Луиса, у которых будет седьмой матч в своей серии.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Даллас – Колорадо 4:2

Шайбы: 29:50 Мэнсон – 0:1, 40:31 Маккинннон – 0:2, 48:48 Рантанен – 2:1, 53:46 Рантанен – 2:2, 56:04 Джонстон – 3:2, 59:57 Рантанен – 4:2

Вратари: Оттинджер – Блэквуд

Даллас выиграл серию 4:3

sport.ua