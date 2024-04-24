Мадрид. Монфис проиграл в двух сетах Дардери, Навоне выиграл свой дебютный матч на «Мастерсе» и дальше сыграет против Руне

Результаты матчей первого круга в нижней половине сетки на «Мастерсе» в Мадриде

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Танаси Коккинакис (Австралия, Q) 6:3, 3:6, 7:5

Даниэль Альтмайер (Германия) — Мартин Ландалусе (Испания, WC) 6:1, 7:5

Люка ван Аш (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия, WC) 6:4, 6:7(0), 6:1

Лучано Дардери (Италия) — Гаэль Монфис (Франция) 6:4, 6:2

Лукаш Клейн (Словакия, Q) — Пабло Льямас Руис (Испания, Q)

Фабиан Марожан (Венгрия) — Аслан Карацев (-) 7:6(6), 7:6(2)

Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада, PR)

Борна Чорич (Хорватия) — Бенджамин Хассан (Германия, Q) 6:7(5), 7:5, 6:3

Факундо Баньис (Аргентина, Q) — Брэндон Накашима (США, Q) 6:3, 7:6(5)

Корентен Муте (Франция, Q) — Шан Цзюнчень (Китай, WC)

Даниэль Таро (Япония) — Александар Вукич (Австралия) 6:2, 6:7(1), 6:1

Мариано Навоне (Аргентина) — Алексей Попырин (Австралия) 7:5, 6:2

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Кристофер Юбэнкс (США) 6:3, 6:3

Жауме Мунар (Испания) — Нуно Боржеш (Португалия) 7:5, 6:4

Тьяго Зайбот Вилд (Бразилия) — Роман Сафиуллин (-) 6:4, 6:4

Александр Шевченко (Казахстан) — Артур Риндеркнех (Франция) 6:4, 5:7, 6:3

Лучано Дардери провел второй матч в основной сетке турнира серии «Мастерс» и одержал свою дебютную победу. Итальянский теннисист проиграл один гейм на своей подаче и сделал четыре брейка на подаче Монфиса, который впервые с 2017 года не сумел выиграть свой стартовый матч в столице Испании. Во втором круге Дардери сыграет против 15-й ракетки мира Тэйлора Фритца.

Мариано Навоне впервые сыграл в основной сетке турнира серии «Мастерс». Аргентинец выиграл свой пятый из шести последних сыгранных матчей. Во втором раунде Навоне станет соперником 12-й ракетки мира Хольгера Руне.

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